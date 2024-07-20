حكم مباراة بيراميدز ضد الاهلي في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الاهلي ضد بيراميدز، والمقرر إقامتها مساء غدًا بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره بيراميدز لملاقاة نظيره الاهلي مساء بعد غدا الاثنين، على ملعب الدفاع الجوي، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة دوري نايل.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الدفاع الجوي.

حكم مباراة الاهلي ضد بيراميدز

أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة بين الفريقين لطاقم تحكيم ألماني بقيادة حكم الساحة فيليكس تسفاير.

وكانت المباراة الماضية بين الاهلي وبيراميدز المؤجلة من الدور الأول قد انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، جمعها من 28 مباراة، بينما يتواجد الاهلي في الوصافة بـ63 نقطة من 25 مواجهة.