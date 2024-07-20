أزمة تشتعل بين الاهلي والزمالك بسبب صفقة جديدة.. ما القصة؟

اشتعلت أزمة بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك بسبب التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي الاهلي اليوم السبت التعاقد مع محمد عدلان لاعب كرة اليد قادمًا من طلائع الجيش لمدة 4 مواسم لتدعيم صفوف الأحمر.

خناقة جديدة بين الاهلي والزمالك

وأكد اللاعب محمد عدلان عبر فيديو تم تداوله رغبته في الانضمام إلى صفوف الزمالك، وذلك بعد إعلان الاهلي التعاقد معه رسميًا.

وقال عدلان مواليد 2006، عبر ظهوره في مقطع الفيديو: “أنا محمد عدلان لاعب فريق طلائع الجيش لكرة اليد، أعلن أن رغبتي الأولى والأخيرة هي اللعب لنادي الزمالك وهذا حلم بالنسبة لي ولي الشرف أن أكون في القلعة البيضاء”.

ومن جانبه فقد علق مسئولي القلعة الحمراء على فيديو اللاعب المتداول: “تعاقدنا مع محمد عدلان قانوني وحقوق النادي محفوظة في اللاعب”.

وشدد مسئوولو الاهلي على حصولهم على رغبة اللاعب الذي وافق إرتداء قميص المارد الأحمر قبل بدء المفاوضات مع طلائع الجيش لضمه، مؤكدين على عدم معرفة سبب الفيديو الذي انتشر مؤخرا.

وكتب أحمد حسام عبر حسابه على منصة “اكس”: “متى ستستمر التدخلات في توجيه اللاعبين لعدم الإنضمام إلى ‎الزمالك”.

وتابع ميدو: “الزمالك حصل على موافقة ‎طلائع الجيش للتفاوض مع ‎محمد عدلان المدافع الأيمن لفريق كرة اليد، وبالفعل تم توقيع العقود مع اللاعب ووقع على رغبة الانضمام للقلعة البيضاء”.

وأكمل: “والد اللاعب وقع أيضا على العقود لان نجله كان قاصر حينها وبصم على العقد، “ثم هوبا ايه تليفون من مسؤولي طلائع الجيش احنا اسفين الولد اتباع لـ الاهلي”.

واختتم: “هذا الموقف تكرر في جميع الألعاب خلال السنوات الماضية، مع اندية مختلفة وفي ألعاب مختلفة، ما يحدث في مسألة توجيه اللاعبين للعب لـ الأهلي أصبح مستحيل السكوت عليه!!، وعموما الولد لن يلعب إلا للزمالك ان شاء الله”.