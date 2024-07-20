تقارير: اتحاد جدة السعودي يقترب من التعاقد مع لاعب أستون فيلا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم السبت، توصل فريق اتحاد جدة السعودي إلى اتفاق مع فريق أستون فيلا الإنجليزي، للتعاقد مع لاعب الأخير موسى ديباي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم السبت، أن فريق اتحاد جدة تمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي، مع فريق أستون فيلا لانضمام لاعب الأخير موسى ديباي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلى اتحاد جدة بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

وأشارت الصحيفة، أنه تتبقى بعض الأمور المتعلقة بشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب مع فريق أستون فيلا، لإعلان انضمام اللاعب إلى الفريق السعودي بشكل رسمي.

ويذكر أن عقد ديباي يمتد مع الفريق الإنجليزي، حتى صيف 2028.

وخاض اللاعب صاحب الـ 25 عاماً 54 مباراة رفقة فريق أستون فيلا، في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي، تمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضاً:

شريف إكرامي قابل الوزير.. الخليج 365 يكشف تفاصيل رفع الإيقاف عن رمضان صبحي

رئيس اتحاد جدة يؤكد رحيل أحمد حجازي.. ويوافق على طريقة تكريمه