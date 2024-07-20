"خليفة أسطورتنا أحمد الأحمر".. ميدو يتحدث عن محمد عدلان لاعب كرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أحمد حسام ميدو، عن محمد عدلان لاعب كرة اليد مواليد 2006.

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "محمد عدلان زمالكاوي ووالده زمالكاوي كبير واللاعب لا يريد اللعب إلا للزمالك، ليه الإصرار على ضم اللاعب ؟، اللاعب خليفة أسطورتنا أحمد الأحمر، لاعب ثقيل للمستقبل وإن شاء الله مستقبله في الزمالك".

الجدير بالذكر أن هناك أزمة جارية الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن الأهلي منذ 3 أيام عن ضم اللاعب، واليوم السبت خرج اللاعب بمقطع فيديو يقول فيه أن رغبته هي الانتقال للزمالك.

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