اتحاد رياضة الكاياك يعلن فقدان لاعب نادي الكهرباء بعد انقلاب القارب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لرياضة الكانوي والكاياك، فقدان محمد عمرو مصطفى، لاعب نادي الكهرباء، عقب تعرضه لحادث.

وأوضح الاتحاد في بيانه أنه تم العصور على قارب ومجداف اللاعب، ولكن حتى الآن لم يتم العثورعليه نهائيا.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي: "بتاريخ اليوم السبت الموافق ۲۰۲/۷/۲۰ تم ابلاغنا من الاستاذ / سامح عبد العزيز نائب المدير التنفيذي لنادي الكهرباء الرياضي عن وقوع حادث انقلاب قارب كانوى باللاعب / محمد عمرو مصطفى مواليد ۲۰۰۷/۱/۲۸، لاعب نادي الكهرباء الرياضي ورقم قيده بالاتحاد ۲۱۷۹ وذلك أثناء التدريب بالنادي وتحت إشراف الجهاز الفني بالنادي أمام النادي الكائن بشارع ابو الفدا بالزمالك مما ترتب عليه فقد اللاعب المذكور الى الآن وتم العثور على القارب والمجداف".

وأضاف: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى البحث عن اللاعب من قبل السلطات المختصة".

وأتم اتحاد الكياك بيانه: "علما بان الاتحاد يقوم بشكل دوري بالتعميم على جميع الهيئات التابعة له بكافة الأكواد الخاصة بالإجراءات الطبية والأمن والسلامة الخاصة بالتدريبات والمنافسات وسلامة اللاعبين على أن يتم تطبيق تلك الأكواد بشكل مشدد تحت إشراف الهيئة وعلى مسئوليتها، وسيتم إصدار بيانات أخرى حول كافة التطورات والمستجدات".

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