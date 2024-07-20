"تدريبات بدنية وفنية".. منتخب مصر يواصل استعداداته للمشاركة أولمبياد باريس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل منتخب مصر تحت 23 عاماً تدريباته تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني، استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتدرب المنتخب المصري اليوم، للمرة الثانية على التوالي بمدينة نانت الفرنسية، اتسعداداً لمواجهة الدومينيكان، في افتتاح مباريات الفراعنة بالأولمبياد.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات بدنية، ثم قاموا بتنفيذ عدد من الجمل الخططية، لتطبيقها خلال المباريات الرسمية.

ويستهل منتخب مصر تحت 23 عاماً، مشواره في أولمبياد باريس 2024، بمواجهة منتخب الدومينيكان، يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يوليو الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024 رفقة كلا من، "إسبانيا، أوزبكستان والدومنيكان".

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