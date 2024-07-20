شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تاريخية.. 8 ميداليات تنصب المصارعة فى المركز الثانى فى تاريخ الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

استطاعت منتخب المصارعة تحقيق المركز الثانى فى تاريخ الفراعنة على صعيد الدورات الأولمبية برصيد 8 ميداليات قبل أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل.

يشارك الاتحاد المصري للمصارعة بـ 11 لاعبًا فى أولمبياد باريس، وجاءت القائمة كالتالي:

6 لاعبين في منافسات المصارعة الرومانية وهم مؤمن أحمد في وزن 60 كجم، محمد إبراهيم "كيشو" في وزن 67 كجم، محمود خالد في وزن 77 كجم، محمد مصطفى في وزن 87 كجم ومحمد علي في وزن 97 كجم وعبد اللطيف محمد منيع في وزن 130 كجم.

4 لاعبين في منافسات المصارعة الحرة وهم: جمال عبد الناصر في وزن 57 كجم، عمرو رضا في وزن 74 كجم، ومصطفى الدرس في وزن 97 كجم، وضياء الدين كمال في وزن 125 كجم.

ولاعبة واحدة في المصارعة النسائية وهي ندى مدني في وزن 50 كجم.

وتطمح البعثة المصرية فى زيادة عدد الميداليات الأولمبية بالنسخة القادمة باريس 2024، فى ظل المشاركة بأكبر بعثة فى تاريخ الفراعنة بواقع 148 لاعبا ولاعبة.