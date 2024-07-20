شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تاريخية.. 8 ميداليات تنصب المصارعة فى المركز الثانى فى تاريخ الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 20 يوليو 2024 09:00 م
استطاعت منتخب المصارعة تحقيق المركز الثانى فى تاريخ الفراعنة على صعيد الدورات الأولمبية برصيد 8 ميداليات قبل أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل.
يشارك الاتحاد المصري للمصارعة بـ 11 لاعبًا فى أولمبياد باريس، وجاءت القائمة كالتالي:
6 لاعبين في منافسات المصارعة الرومانية وهم مؤمن أحمد في وزن 60 كجم، محمد إبراهيم "كيشو" في وزن 67 كجم، محمود خالد في وزن 77 كجم، محمد مصطفى في وزن 87 كجم ومحمد علي في وزن 97 كجم وعبد اللطيف محمد منيع في وزن 130 كجم.
4 لاعبين في منافسات المصارعة الحرة وهم: جمال عبد الناصر في وزن 57 كجم، عمرو رضا في وزن 74 كجم، ومصطفى الدرس في وزن 97 كجم، وضياء الدين كمال في وزن 125 كجم.
ولاعبة واحدة في المصارعة النسائية وهي ندى مدني في وزن 50 كجم.
وتطمح البعثة المصرية فى زيادة عدد الميداليات الأولمبية بالنسخة القادمة باريس 2024، فى ظل المشاركة بأكبر بعثة فى تاريخ الفراعنة بواقع 148 لاعبا ولاعبة.
ويحمل علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو فى الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.
وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.
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