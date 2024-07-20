شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يُجرى اتصالا هاتفيا برئيس بعثة نادى كاظمة الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا برئيس بعثة نادي كاظمة الكويتي، وذلك على أثر أحداث المباراة الودية التي خاضها كاظمة الكويتي بمعسكره فى مصر مع فريق ادعى أنه تليفونات بني سويف.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، متابعته عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من

أخبار متعلقة بالمباراة الودية لفريق كاظمة الكويتي في إطار معسكره التدريبي داخل مصر والذي تنظمه إحدى الشركات الخاصة وسيخوض مباراة ودية أخري مع فريق سموحة.

وأشار الوزير إلى قيام الجهات المعنية بفتح تحقيق والعمل علي كشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واجبة الاتباع، معربًا عن خالص تقديره واحترامه لبعثة نادي كاظمة الكويتي وكل البعثات الرياضية من مختلف الدول العربية والأفريقية والدولية.

من جانبه، عبر رئيس بعثة نادي كاظمة الكويتي خلال اتصال السيد الوزير عن شكره وتقديره العميق للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدولة المصرية على الاهتمام بالموضوع، وإعطاء توجيهات بفتح تحقيق من جانب الجهات المعنية في هذا الشأن.