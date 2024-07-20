شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": سداد مستحقات مساعدى فيريرا ينهى أزمة القيد نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف مسئولو نادى الزمالك أن سداد مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق، سيسدل الستار بشكل نهائي على أزمة القيد في القلعة البيضاء، وسيكون من حق النادى إبرام صفقات جديدة في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة نادى الزمالك تنوى دفع مستحقات مساعدى فيريرا خلال الفترة القادمة ولكنهم يضعوا بعض الالتزامات الأخرى على رأس أولوياتهم قبل تنفيذ هذه الخطوة.

وبدأ مسئولو النادى تجهيز مبلغ 39 ألف دولار خلال الساعات المقبلة، لسدادها لمساعدى البرتغالى فيريرا حتى يتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد، بشكل نهائي، ومن المقرر أن يحصل روى أجواش المدرب المساعد لفيريرا على مبلغ 25 ألف دولار، فيما سيحصل كل من أندريه أوليفيرا مدرب الأحمال، ودانيال جونزاليس محلل الأداء على مبلغ 14 ألف دولار.

وأنهى مسئولو الزمالك اتفاقهم بشكل نهائي مع محامى خالد بو طيب على دفع القسط الأول من الغرامة المستحقة للاعب لدى القلعة البيضاء، على أن يتم تسديد القسط الثانى في وقت آخر، وهو ما وافق عليه اللاعب، وقام بالإمضاء على مخالصة تفيد ذلك، وتسلم النادى خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع القيد عن النادى في هذه الأزمة.

وحصل الزمالك على الرخصة الأفريقية، بعدما كان مهددًا بعدم المشاركة في بطولة الكونفدرالية، الموسم المقبل، رغم أن بطل النسخة الماضية، بسبب أزمة بوطيب بعدما كان قد حصل اللاعب على حكم نهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بأحقيته في الحصول على 2.4 مليون يورو.