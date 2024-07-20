شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": نداى ملتزم مع الزمالك ومن حقه المطالبة بمستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك أن السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق ملتزم بعقده مع النادى ولا صحة لانقطاعه عن التدريبات الجماعية، كما أثير خلال الساعات الماضية، موضحاً أن اللاعب ينضم للمعسكرات بشكل طبيعى.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن السنغالى إبراهيما نداى له مستحقات على نادى الزمالك، وأن من حقه المطالبة بها عن طريق محاميه للمحافظة على حقوقه.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك لإقناع السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق الكروى الأول، بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم الجارى، وعدم الرحيل عن الفريق فى الوقت الحالى.

ورغم رغبة إدارة الزمالك فى التخلي عن إبراهيما نداى؛ بسبب ضخامة المقابل المادى الذى يحصل عليه، إلا أن هناك محاولات لإقناعه بالاستمرار حتى نهاية الموسم، مع إمكانية توقيع عقد جديد بمقابل مادى أقل مما يحصل عليه حاليًا.

ويحصل اللاعب على مبلغ 3 ملايين دولار و184 ألف دولار في الثلاثة مواسم التي وقع عليها مع الزمالك والتي بدأ بموسم 2022/2023 وحتى موسم 2024/2025.