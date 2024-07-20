شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد عن أزمة عدلان بين الأهلى والزمالك: ندرس القضية وموقف الأحمر أقوى والان مع تفاصيل الخبر

علق عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد على الأزمة المثارة مؤخرا بين الأهلي والزمالك بشأن التعاقد مع محمد عدلان لاعب كرة اليد بنادي طلائع الجيش مواليد 2006، بعدما قام النادي الأهلي بشراء عقده من الطلائع ثم قام اللاعب بالتوقيع على عقد لصالح نادي الزمالك.



وقال صلاح، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اتحاد اليد ينتظر وصول الأوراق التي تخص أحقية القطبين في لاعب طلائع الجيش، حيث إن الأهلي يملك الاستغناء الخاص باللاعب والزمالك لديه توقيع اللاعب.



وشدد على أن مسئولي اتحاد اليد بحاجة إلى دراسة الموقف والاطلاع على الأسس والموضوع بالكامل، وهذه القضية لا تحتاج كل هذه الضجة، حيث إنه لاعب مواليد 2006، خاصة أن المنتخب الأول على استعداد من أجل السفر إلى فرنسا غدا لخوض منافسات الأولمبياد، وبحاجة إلى دعم ومساندة من الجميع وتهيئة الأجواء المناسبة له من أجل تشريف الكرة المصرية.



ويرى أمين صندوق اتحاد اليد أن عدلان لاعب صغير وأخطأ، وكل ناد معه ورقة يطالب فيها بأحقيته في اللاعب، ولكن نادي طلائع الجيش منح الاستغناء للأهلي والموقف شائك بين الناديين والحكم لنا في النهاية".



وأضاف: "القصة كلها من الذي يملك عقد اللاعب وهو نادي الجيش ومنح الاستغناء للأهلي وموقف الأهلي هو الأقوى وستتم دراسة الموقف بشكل كبير، وقد يُعرّض اللاعب للإيقاف، خاصة أن عقده ممتد مع فريقه ولديه 3 سنوات في المرتبط وعامين رعاية".



تعود كواليس الأزمة إلى أن النادي الأهلي أعلن منذ أيام التعاقد مع محمد عدلان قادما من طلائع الجيش لمدة 4 مواسم لتدعيم فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء، قبل أن يظهر اللاعب في فيديو قال خلاله: "أنا محمد عدلان لاعب فريق طلائع الجيش لكرة اليد، أعلن أن رغبتي الأولى والأخيرة هي اللعب لنادي الزمالك وهذا حلم بالنسبة لي ولي الشرف أن أكون في نادي الزمالك".