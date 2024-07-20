شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للكانوى والكاياك يعلن فقدان لاعب بعد غرق قاربه أثناء التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى للكانوي والكاياك وقوع حادث انقلاب قارب محمد عمرو لاعب نادي الكهرباء الرياضي أثناء إحدى الحصص التدريبية بمنطقة الزمالك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأسفر الحادث عن اختفاء اللاعب تماما مع العثور على القارب والمجداف، وتم إبلاغ الجهات المختصة بتفاصيل الحادث، وأن عمليات البحث عن اللاعب ما زالت جارية.

وجاء بيان الاتحاد كالتالى: