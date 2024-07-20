شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 20-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 20-7-2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: كواليس أزمة محمد عدلان لاعب كرة اليد بين الأهلى والزمالك، وتعادل طلائع الجيش مع فاركو.

اتحاد اليد عن أزمة عدلان بين الأهلى والزمالك: ندرس القضية وموقف الأحمر أقوى

علق عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد على الأزمة المثارة مؤخرا بين الأهلي والزمالك بشأن التعاقد مع محمد عدلان لاعب كرة اليد بنادي طلائع الجيش مواليد 2006، بعدما قام النادي الأهلي بشراء عقده من الطلائع ثم قام اللاعب بالتوقيع على عقد لصالح نادي الزمالك.

وزير الرياضة يُجرى اتصالا هاتفيا برئيس بعثة نادى كاظمة الكويتى

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا برئيس بعثة نادي كاظمة الكويتي، وذلك على أثر أحداث المباراة الودية التي خاضها كاظمة الكويتي بمعسكره فى مصر مع فريق ادعى أنه تليفونات بني سويف.

التعادل السلبى يحسم نتيجة مباراة طلائع الجيش وفاركو فى الدورى

اكتفى فريق طلائع الجيش بالتعادل السلبي مع فاركو في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ينتظر الحكم فى قضية باتشيكو 31 يوليو

ينتظر مسئولو نادى الزمالك الحكم فى قضية البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، المقرر له 31 يوليو الجاري، بعد فشل الوصول إلى حل مُرضٍ، يحصل من خلاله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى.

عودة عبد الفتاح وكريم فؤاد لقيادة جبهتي الأهلي أمام بيراميدز فى الدوري

يخطط مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، لعودة الثنائي خالد عبد الفتاح وكريم فؤاد للمشاركة أساسيين فى مباراة بيراميدز الاثنين المقبل بالدوري، وقيادة الجبهتين اليمنى واليسرى للفريق الأحمر فى تلك المواجهة المهمة.

اتحاد اليد يعلن تجديد عقد كارلوس باستور المدير الفنى للمنتخب

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة الدكتور محمد الأمين، تجديد تعاقد الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى للمنتخب الأول حتى 2025.

مروان عطية يحتفل بزفافه الأربعاء المقبل وكولر يمنحه راحة أسبوعاً

يحتفل مروان عطية، لاعب خط وسط الأهلي، بحفل زفافه الأربعاء المقبل، بعد مباراة بيراميدز في الدوري المقرر لها بعد غد، الإثنين، في الدوري.

الزمالك يجهز 115 ألف دولار لتجنب شكوى جديدة من أشيمبونج

يعمل مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على سرعة توفير القسط الأخير المستحق للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى الأول السابق، لتفادى تقديم اللاعب شكوى جديدة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".