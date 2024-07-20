شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بلدية المحلة لمواجهة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد كشري المدير الفني لنادي بلدية المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سيراميكا بعد قليل على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.



جاء تشكيل بلدية المحلة مكون من:

حراسة المرمى: أحمد حسين.



خط الدفاع: أحمد العش – محمد أشرف – نور الزموري – أحمد رضا.



خط الوسط: إينوك بنجامين – أحمد مجدي كهربا – ماجد هاني – إبراهيم شتا.



خط الهجوم: حسام أشرف – وحيد محسن.



كانت مباراة الفريقين في الدور الأول من بطولة الدوري قد انتهت بفوز ماراثوني لفريق سيراميكا على بلدية المحلة بنتيجة 5-3.