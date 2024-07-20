شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يدخل أجواء الأولمبياد وتدريبات قوية استعدادا للدومينيكان "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دخل المنتخب الأوليمبي فى أجواء الأولمبياد وتدرب اليوم للمرة الثانية على التوالى بمدينة نانت الفرنسية تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب استعدادا للقاء الدومينيكان يوم الأربعاء المقبل فى الجولة الأولى لمجموعة الفراعنة التى تضم كلا من: مصر وإسبانيا وأوزبكستان والدومنيكان فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية ثم قاموا بتنفيذ عدد من الجمل الخططية لتنفيذها فى المباريات الرسمية.



مران المنتخب الاولمبى



المنتخب الاولمبى_



مران المنتخب الاولمبى

ووضع الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة طارق سليمان رئيس الجهاز الطبى، برنامجا خاصا لتجهيز أحمد نبيل كوكا لمباراة الدومينيكان فى افتتاح مشوار الفراعنة بأولمبياد باريس 2024 الأربعاء المقبل.