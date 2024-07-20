شكرا لقرائتكم خبر عن تعاقد معه الأهلى وأعلن رغبته اللعب للزمالك.. شيكابالا يدعم عدلان لاعب اليد والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، على نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك"، لمحمد عدلان، لاعب اليد مواليد 2006 والذى وقع على عقود انتقاله للأهلى، حيث يتضمن الفيديو رغبة اللاعب بالانتقال إلى الزمالك.

وقال محمد عدلان في مقطع الفيديو المنشور: "أنا محمد عدلان لاعب طلائع الجيش ورغبتي هي الانتقال لنادي الزمالك وهذا حلم بالنسبة لي".

وكان قد أعلن النادي الأهلي يوم 17 يوليو 2024، التعاقد مع محمد عدلان لتدعيم شباب 2006 لكرة اليد.

وأكد مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، خالد العوضي، وقتها أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع عدلان مواليد 2006 قادما من طلائع الجيش، استعدادًا للموسم الجديد، في ظل المنافسة على البطولات المحلية.

وأشاد العوضي بموهبة اللاعب، مؤكدًا أنه صاحب قدرات فنية عالية و يعد إضافة كبيرة للفريق.