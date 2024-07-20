شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين البنك الأهلى والاتحاد السكندرى فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى الاهلى والاتحاد السكندرى في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ31 ببطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث الشوط الأول عدم قدرة اللاعبين على خلق فرص محققه للتهديف، حيث انحسر اللعب بمنطقة نصف الملعب فقط أثناء الـ45 الدقيقة الاولى.

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: عاصم صلاح، أمير مدحت، محمد عبد الغنى، إسحاق يعقوبو، محمد بسيونى.

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد هلال.

خط الهجوم: كريم بامبو، ياو أنور.

بينما حاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة أحمد سارى يضم كل من :

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: سيف تقا، محمود شبانة، شريف رضا، كريم الديب.

خط الوسط: خالد الغندور، عمر الوحش، أحمد عادل "ميسى"، مورو سليفو.

الهجوم: مابولولو، فرانك الان.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز البنك الأهلي في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 15 مواجهة آخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 44.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز زعيم الثغر في 9 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 آخرين، وسجل لاعبو الاتحاد 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.