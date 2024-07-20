شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام ألمانى لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة إسناد مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى المصرى الممتاز والمقرر لها مساء الإثنين المقبل إلى طاقم حكام ألمانى.

وكان النادى الأهلى قد طلب من اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمبارياته فى الدورى أمام بيراميدز والزمالك والمصرى.

وكانت مباراة الدور الأول فى الدورى المصرى بين الأهلى وبيراميدز قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3-2.

ويحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 68 نقطة بعد خوض 28 مباراة، بينما يأتى الأهلى فى المركز الثانى بـ63 نقطة من 25 مباراة.



