شكرا لقرائتكم خبر عن الألمانى فيلكس تسفاير حكما لمباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة تعيين الألمانى فيلكس تسفاير حكما لمباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها الإثنين المقبل فى الدورى المصرى على استاد الدفاع الجوى.

وكان النادى الأهلى قد طلب من اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمبارياته فى الدورى أمام بيراميدز والزمالك والمصرى.

وكانت مباراة الدور الأول فى الدورى المصرى بين الأهلى وبيراميدز انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3-2.

ويحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 68 نقطة بعد خوض 28 مباراة، بينما يأتى الأهلى فى المركز الثانى بـ63 نقطة من 25 مباراة.