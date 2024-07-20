شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يضرب بلدية المحلة بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة سيراميكا و بلدية المحلة المقامة حاليا باستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ31 الدوري العام، بتقدم سيراميكا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أحمد القندوسى وصديق أوجولا "هدفين" فى الدقائق 4 و17 و42 على الترتيب.

بدأ سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: خالد صبحي - احمد بيكهام -رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد توني - احمد القندوسي - احمد بلحاج - صديق ايجولا.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وجاء تشكيل بلدية المحلة مكون من:

حراسة المرمى: أحمد حسين



خط الدفاع: أحمد العش – محمد أشرف – نور الزموري – أحمد رضا.



خط الوسط: إينوك بنجامين – أحمد مجدي كهربا – ماجد هاني – إبراهيم شتا.



خط الهجوم: حسام أشرف – وحيد محسن.



كانت مباراة الفريقين في الدور الأول من بطولة الدوري انتهت بفوز ماراثوني لفريق سيراميكا علي بلدية المحلة بنتيجة 5-3. ‏