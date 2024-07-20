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سيراميكا يضرب بلدية المحلة بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول بدورى NILE

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة سيراميكا و بلدية المحلة المقامة حاليا باستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ31 الدوري العام، بتقدم سيراميكا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أحمد القندوسى وصديق أوجولا "هدفين" فى الدقائق 4 و17 و42 على الترتيب.

بدأ سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: خالد صبحي  - احمد بيكهام -رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد توني - احمد القندوسي - احمد بلحاج - صديق ايجولا.

خط الهجوم:  مروان عثمان.

 

وجاء تشكيل بلدية المحلة مكون من:

حراسة المرمى: أحمد حسين


خط الدفاع: أحمد العش – محمد أشرف   – نور الزموري – أحمد رضا.


خط الوسط: إينوك بنجامين – أحمد مجدي كهربا  –  ماجد هاني  – إبراهيم شتا.


خط الهجوم: حسام أشرف – وحيد محسن.


كانت مباراة الفريقين في الدور الأول من بطولة الدوري انتهت بفوز ماراثوني لفريق سيراميكا علي بلدية المحلة  بنتيجة 5-3. ‏

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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