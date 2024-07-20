شكرا لقرائتكم خبر عن فرناندو باربيتو: وافقت على تدريب رجال يد الزمالك دون شروط وهذه طموحاتى والان مع تفاصيل الخبر

قال فرناندو باربيتو المدير الفني لفريق رجال كرة اليد بالزمالك إنه وافق على تدريب الفريق دون شروط، موضحاً أنه يسعى لتحقيق العديد من الأهداف في المستقبل، وشرح رؤيته لهشام نصر نائب رئيس النادى.

وأضاف باربييتو خلال حواره مع قناة الزمالك: "موافقتى على تدريب الزمالك تمت الموافقة عليها بسرعة دون شروط، بعد العمل فترة في الخليج؛ لأن الزمالك اسم كبير، وتفاوض معى هشام نصر نائب رئيس النادى، وتحدثنا عن المشروع وتطلعات النادى وأهدافه في المستقبل والمقابل المادى لم يكن عائقاً".

وتابع باربييتو: "أعلم الظروف الصعبة التي يمر بها نادى الزمالك في السنوات الأخيرة وأعلم أن الزمالك ناد كبير وأعرف الكثير عن لاعبيه، وأنا أمام تحد كبير لعودة الفريق إلى المسار الصحيح وتحقيق الألقاب والبطولات".

وأكمل باربييتو: "أنا محتاج لاعبين شباب وكبار في نفس الوقت؛ لأن الخبرة مهمة جداً وسأعمل بشكل جيد وسأستمتع مع المجموعة الموجودة، وأتمنى أن يشعر مشجعو الفريق بهذه الأمور أيضاً، ونحن نبنى لمشروع لمدة سنوات للأمام ومشجعى الزمالك ضمن الأفضل في العالم ويفهمون في كرة اليد وليس في القدم فقط".

ويمتلك صاحب الـ55 عاماً، سيرة ذاتية مميزة لاعباً ومدرباً، إذ يعد أحد أساطير نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، وتولى تدريب منتخبات إسبانيا والبحرين والسعودية، بجانب أندية برشلونة ومضر السعودي وكريتاي الفرنسي.

وتعد أبرز إنجازاته التدريبية على مستوى المنتخبات، الحصول على برونزية بطولة العالم 2011، ورابع بطولة يورو 2012، وذهبية بطولة العالم 2013 مع منتخب إسبانيا، كما حقق وصافة بطولة أسيا مع منتخب البحرين، كما تأهل لبطولة كأس العالم مع منتخب السعودية.

وعلى مستوى الأندية، تُوج بالدوري السعودي وكأس النخبة مع فريق مضر، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرتين، خلال تواجده مع منصب المدرب المساعد لفريق برشلونة.