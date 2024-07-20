بعد انتقاله لـ الأهلي.. محمد عدلان يثير الجدل ويعلن رغبته في اللعب لفريق يد الزمالك.. وشيكابالا يتدخل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي، في الـ 17 من يوليو الجاري، التعاقد مع محمد عدلان لاعب فريق طلائع الجيش لكرة اليد مواليد 2006.

وأكد مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، العوضي، أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع عدلان مواليد 2006 قادما من طلائع الجيش، استعدادًا للموسم الجديد، في ظل المنافسة على البطولات المحلية.

وأشاد العوضي بموهبة اللاعب، مؤكدًا أنه صاحب قدرات فنية عالية و يعد إضافة كبيرة للفريق.

وخرج عدلان اليوم السبت ليثير الجدل بمقطع فيديو يعترف خلاله بأن رغبته الأولى هي الانتقال للزمالك وليس الأهلي.

وقال عدلان في الفيديو: "أنا محمد عدلان لاعب طلائع الجيش، ورغبتي الأولى والأخيرة هي اللعب لنادي الزمالك، وهذا حلم بالنسبة لي، ولي الشرف أن أكون في نادي الزمالك".

من جانبه، نشر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، للاعب طلائع الجيش لكرة اليد محمد عدلان، وهو يبدي رغبته بالانتقال إلى الزمالك.