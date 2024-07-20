بالتيشيرت الأبيض.. أشرف بن شرقي يغازل جماهير الزمالك.. ويلمح إلى العودة

الشارقة - اميمة ياسر -

ألمح النجم المغربي أشرف بن شرقي، إلى عودته مرة أخرى لـ نادي الزمالك، وذلك من خلال فيديو خلال أداءه تدريبات منفردة رفقة مدرب خاص بقميص الزمالك.

وعبر حسابه الخاص بمنصة "انستجرام"، نشر بن شرقي مقطع فيديو خلال أداءه تدريبات بعد انتهاء تعاقده مع الريان القطري.

وفي الفيديو، ظهر النجم المغربي بقميص نادي الزمالك من إحدى مبارياته السابقة مع الأبيض قبل الرحيل.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تداول اسم أشرف بن شرقي مع أنباء دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات معه لعودته مرة أخرى بعد إنهاء ارتباطه بنادي الريان القطري.

وأصبح بن شرقي من أكثر الأسماء المتداولة بين جماهير نادي الزمالك عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشان رغبتهم في عودة اللاعب مرة أخرى للقلعة البيضاء، خاصة أنه أصبح لاعبًا حرًا.

وتأمل جماهير الفارس الأبيض في عودة بن شرقي إلى الزمالك مجددا، خاصة بعد النجاحات التي حققها مع الفريق والتتويج بالبطولات خلال فترة ارتدائه القميص الأبيض.

يشار إلى أن الزمالك يستعد حاليا لمواجهة فريق الداخلية مساء غد الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.