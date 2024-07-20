قرار عاجل من وزير الرياضة بشأن أزمة مباراة كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قراراً بشأن أزمة مباراة كاظمة الكويتي الودية أمام فريق أدعى أنه تليفونات بني سويف.

وأجرى صبحي اتصالاً هاتفياً مع رئيس بعثة نادي كاظمة الكويتي، على أثر المباراة الودية التي لعبها الفريق بمعسكره في مصر، مع فريق أدعى أنه فريق تليفونات بني سويف.

وأكد وزير الرياضة، في تصريحات نقلها المركز الإعلامي، أنه يتابع عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، من أخبار متعلقة بالمباراة الودية لفريق كاظمة الكويتي، في اطار معسكره التدريبي داخل مصر والذي تنظمه إحدى الشركات الخاصة وسيخوض مباراة ودية أخرى مع فريق سموحة.

وأشار صبحي إلي قيام الجهات المعنية بفتح تحقيق والعمل على كشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واجبة الإتباع، معربًا عن خالص تقديره واحترامه لبعثة نادي كاظمة الكويتي وكافة البعثات الرياضية من مختلف الدول العربية والإفريقية والدولية.

من جهته، عبر رئيس بعثة نادي كاظمة الكويتي خلال اتصال وزير الرياضة عن شكره وتقديره العميق للدكتور أشرف صبحي والدولة المصرية على الإهتمام بالموضوع، وإعطاء توجيهات بفتح تحقيق من جانب الجهات المعنية في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، أعلن فريق كاظمة الكويتي فوزه ودياً، على حساب فريق تليفونات بني سويف بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يعلن فريق تليفونات بني سويف أنه لم يواجه كاظمة، وأن فترة الإعداد الخاصة بالفريق لم تبدأ من الأساس، وأن هناك أحد الوكلاء انتحل شخصية ممثل النادي.