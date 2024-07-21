الهلال يتصدر أقوى علامة تجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض الهلال هيمنته على جميع الأندية السعودية بمختلف مجالات المنافسة، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

فبعد موسم مثالي، حقق خلاله الزعيم جميع البطولات المحلية: (الدوري، كأس الملك، كأس السوبر، السعودي، كأس موسم الرياض)، تطمح الجماهير إلى استمرار هذه الهيمنة في الموسم المقبل 2024-2025، بخلاف الهدف الأكبر وهو استعادة لقب دوري أبطال آسيا، والمشاركة بقوة في كأس العالم للأندية.

وبعيدا عن المستطيل الأخضر، استطاع الهلال ـ أيضا ـ أن يتفوق على منافسيه في النواحي التسويقية، إذ كشفت مؤسسة «brand finance»، صاحبة أكبر قاعدة بيانات لقيمة العلامات التجارية في العالم، أن نادي الهلال يملك أقوى علامة تجارية في السعودية لـ2024، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وحصل الهلال على تقييم بلغ (74.6 نقطة)، متفوقا على النصر (70.1 نقطة)، فيما جاء الاتحاد ثالثا (67.0 نقطة)، وخلفهم الأهلي والشباب والاتفاق، والتعاون والوحدة، والرياض والفتح، على الترتيب.

من جهة أخرى، حقق فريق الهلال فوزا عريضا على نادي نويشتات النمساوي بنتيجة (6-0)، في أولى مباريات الفريق الودية في معسكر النمسا، ضمن الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

ووقع على سداسية الهلال كل من ألكساندر ميتروفيتش، وخليفة الدوسري، وعبدالله الحمدان، وسالم الدوسري، ومحمد القحطاني (هدفان).

فيما يستعد الفريق لملاقاة العربي القطري، مساء غد.

أقوى علامة تجارية بالسعودية لـ2024: