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مدرب غينيا بيساو: منتخب مصر الأقرب للصعود للمونديال وصلاح لاعب كبير

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ياسر رشاد - القاهرة - قال لويس بوا مورتي المدير الفنى لمنتخب غينيا بيساو أن المواجهة أمام مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، كانت جيدة خاصة من جانبنا.


وتابع مورتي: منتخب غينيا بيساو لديه لاعبين كبار وأدينا مباراة كبيرة أمام مصر وكانت النتيجة عادلة في النهاية.

وواصل: منتخب مصر حسم بطاقة التأهل لكأس العالم؟ منتخب مصر المرشح الأبرز الذي قد يمثل إفريقيا في كأس العالم عن تلك المجموعة، منتخب مصر قوي وتأهله إلى كأس العالم طبيعي.

وأشار : الجميع يعرف أن محمد صلاح لاعب كبير، ونحاول التركيز معه بشكل خاص عند مواجهته.

وأكمل: أرحب بالتواجد في مصر بكل تأكيد، سواء كمدرب لمنتخب وطني أو فريق كبير في مصر. به فرق كبرى مثل الأهلي وبيراميدز والزمالك.

واستدرك: تحدثت مع حسام حسن من قبل، وهو يسير بخطى ثابتة مع منتخب مصر، ويؤدي بثبات في المباريات الرسمية وأتوقع له المزيد من الانتصارات مع مصر وسيصل إلى أعلى مستوى بمصر.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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