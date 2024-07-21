وكيل كريستو بعد الانتقال إلى الصفاقسي التونسي: اللاعب عاش فترة صعبة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث جون مارك وكيل اللاعب محمد الضاوى كريستو لاعب الأهلي المعار لصفوف نادى الصفاقسي التونسي في تصريحات تليفزيونية قائلا انه كان يملك العديد من العروض من العديد من البلاد وليس تونس فقط، ولكن رغبة اللاعب حددت انتقاله إلى الصفاقسي.

وأضاف اللاعب لديه قصة صعبة في مصر خلال الفترة الماضية، لذلك كنا نريد حصوله على فرصة أكبر للمشاركة بشكل أساسي وكنا نريده أن يلعب ويكون انتقاله للصفاقسي بداية جديدة.

وأشار إلى أن هناك بند شراء نهائي في عقد كريستو بين الأهلي والصفاقسي وفي النهاية قرار شرائه بشكل نهائي يعود إلى الصفاقسي التونسي في النهاية.

وتابع عاش ظروف صعبة في مصر بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي في المباريات، لكن في النهاية هذه رغبة المدير الفني، كريستو لاعب رائع ولمدة عام ونصف كان عليه أن يثبت ذلك، أنا أحترم قرار المدير الفني في الأهلي وأحترم قرار النادي الأهلي.

واكمل حديثه بأن كريستو لم يكن سعيدا بالوضع في الأهلي، في أول موسم كان لديه طموحا كبيرا لكنه في النهاية لم يشارك، ولم يكن ذلك مرضيا للاعب، ومحمد الضاوي كريستو سينجح مع الصفاقسي أعرف اللاعب وأعرف عقليته، وتجربة الأهلي علمته على مدار عام ونصف، وسنرى من هو كريستو الحقيقي خلال الفترة المقبلة.

واختتم حديثه بشأن عودة التونسي للأهلي قائلاً هو الآن في الصفاقسي وكل الخيارات مطروحة واللاعب يحب الأهلي كثيرا ولدينا علاقة رائعة مع النادي ونحن على تواصل دائما مع النادي.