تعرف على حكم مباراة الزمالك والداخلية في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



حكم مباراة الزمالك والداخلية في الدوري الممتاز غداً

حكم ساحة: محمد العتباني.

حكم مساعد أول: رجب محمد.

حكم مساعد ثاني: مصطفي حسين.

حكم رابع: محمود منصور.

حكم فيديو: طارق مجدي ويعاونه هاني خيري



ومن المنتظر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت تدريباته على ملعب حلمي زامورا بميت عقبة استعدادا لمواجهة الداخلية ثم الانتظام في معسكر مغلق.



تنطلق مباراة الزمالك والداخلية غدا الأحد المقبل في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

تنقل مباراة الزمالك والداخلية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على نظيره بروكسي بخماسية مقابل هدفين في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ليتأهل الأبيض إلى دور الـ16 لمواجهة طلائع الجيش.