إبراهيم فايق: التحقيقات في قضية رفعت طولت.. وبتواصل مع وزارة الرياضة محدش بيرد

ياسر رشاد - القاهرة - تسائل الإعلامي ابراهيم فايق عن سبب تأخر نتائج لجنة التحقيق في أزمة الراحل أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت السابق، الذي وافته المنية آثر تدهور حالته الصحية وتعرضه لأزمة قلبية.

قال فايق في تصريحات تلفزيونية أن التحقيق في قضية أحمد رفعت تأخر كثيرًا ولا أظن أن الموضوع يأخذ أكثر من 15 يومًا.

وطالب بإظهار نتيجة التحقيقات للعامة لأن الناس لم تنسَ الموضوع، مضيفا أن موضوع التحقيق فى قضية احمد رفعت اخذ وقتا طويلا وبات ممل جدا.

وأضاف ان حاول التواصل مع أحد المسؤولين في وزارة الرياضة لكن لا أحد يجيب على التليفون، لافتا إلى أنه لن يمل وسيظل كل فترة يتحدث في قضية رفعت.

وواصل ان مد أمد ظهور النتائج أمر مخيب لآمال الناس، القضية باتت قضية رأي عام، تخص كل الناس وليس الرياضيين فقط، وأن ذلك ليس في صالح أحد على الإطلاق، اللجنة بتمارس دورها بدون ضغط إعلامي فلماذا التأخير.