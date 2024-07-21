طارق مصطفى: نستعد لمباراة قوية مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عقب مواجهة الإتحاد السكندرى، الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف في مسابقة الدوري الممتاز.

قال طارق مصطفى في تصريحاته عقب المباراة: خضنا مواجهة قوية أمام فريق محترم وكان الهدف الرئيسى من المباراة هو حصد الثلاث نقاط .

وتابع: سيطرنا على الكرة معظم فترات المباراة بفضل الإنتشار المتميز للاعبين داخل الملعب.

وواصل طارق مصطفى: خلقنا العديد من الفرص أمام مرمى المنافس ولكن لم يحالفنا التوفيق فى تسجيل أهداف.

وأشار مدرب البنك الأهلي : لدينا فى الجولة القادمة مواجهة قوية أمام فريق الأهلى سنبدأ فورا فى التحضير لها.