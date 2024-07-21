منتخب امريكا للسلة ينجو من الخسارة امام جنوب السودان قبل أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - في أطار استعدادته لخوض نهائيات مسابقة كرة السلة بدورة الالعاب الأوليمبية باريس 2024 فاز منتخب الولايات المتحدة الامريكية لكرة السلة الذي يضم أساطير الدوري الامريكي لمحترفي كرة السلة بقيادة ليبرون جيمس بشق الانفس على منتخب جنوب السودان الذي يستعد هو الاخر لالعاب باريس بنتيجة 101 / 100 .

المباراة شهدت اداء اكثر من رائع لممثل كرة السلة الافريقية الذي يضم في صفوفه مجموعة من الاعبين المحترفين في الدوري الامريكي للمحترفين حيث خرج منتخب جنوب السودان متقدما في النصف الاول للمباراة بفارق 14 نقطة على المنتخب الأمريكي وسط ذهول كل متابعي المباراة .

وحتى قبل نهاية المباراة بعشرين ثانية كان منتخب جنوب السودان متقدما بفارق نقطتين حتى نجح المنتخب الامريكي في انهاء المباراة بفوزه بشكل درامي مع اخر ثواني المباراة .

المعروف ان منتخب جنوب السودان لاول مرة يتأهل الى دورة الالعاب الاوليمبية ويحتل حاليا المركز الثالث والثلاثين في التصنيف العالمي لكرة السلة .