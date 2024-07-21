شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 01:30 ص

يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة بيراميدز باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة.

مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز، ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى وبيراميدز في الدوري

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول بجدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل 51 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

نتيجة آخر ظهور للأهلى وبيراميدز الدوري

فاز الأهلى على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر بيراميدز من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بالمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.