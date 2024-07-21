شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة الجونة، والمقرر لها الخامسة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى .

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن ايهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بفندق النادى.

ويعود لقائمة الإسماعيلى كل من الحارسين أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما وأبعدتهما عن مباريات الدراويش الماضية، بالإضافة إلى عودة عبد الرحمن الدح وباسم مرسى ومشاركتهما في مباراة القناة الودية التي انتهت بفوز الإسماعيلى بهدف نظيف عن طريق عبد الرحمن مجدى.

وتعد مباراة الاثنين المقبل الثامنة عشرة تاريخيا، حيث سبق أن تواجها في 17 مباراة سابقة، حقق خلالها فريق الإسماعيلى 8 انتصارات، بينما فاز الجونة في 4 لقاءات وتعادلا في 5 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 27 هدفا، بينما سجل أبناء الجونة 21 هدفا.

وسقط فريق الإسماعيلى أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، تقدم عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى، ثم سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك من ضربتى جزاء.

وتنتظر فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 4 مباريات قوية في هذا الموسم من منافسات بطولة دورى nile، والذى يحتاج خلالها الدراويش لـ6 نقاط لضمان البقاء في البطولة بالموسم المقبل.

مباريات الإسماعيلى المتبقية في بطولة الدورى:



الإسماعيلى مع الجونة 22 يوليو



بلدية المحلة مع الإسماعيلى 30 يوليو



الإسماعيلى مع المقاولون العرب 13 أغسطس



سموحة مع الإسماعيلى 16 أغسطس



وعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات الجونة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الساحلى بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.

فيما يحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 35 هدف.