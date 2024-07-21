تعرف على وجهة روميلو لوكاكو خلال الفترة القادمة

ياسر رشاد - القاهرة - حسم البلجيكي روميلو لوكاكو، موقفه خلال الفترة القادمة بإرتداء قميص نابولى الايطالى فيما يتبقى رتوش أخيرة حتى يتم منح الضوء الأخضر من ناديه تشيلسي، للانتقال إلى صفوف النادى الايطالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد فلوريان بليتينبيرج، الصحفي بشبكة “سكاي ألمانيا”، أن لوكاكو توصل لاتفاق شفهي مع مسئولي نابولي، على بنود التعاقد، بينما يسعى النادي الإيطالي للتعاقد مع الدولي البلجيكي، تحسبا لرحيل النيجيري فيكتور أوسيمين إلى باريس سان جيرمان.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن توقيع روميلو لوكاكو، على عقد مع نابولي حتى صيف 2027.

يأتي ذلك في ظل رغبة صاحب 31 عاما في الانضمام لصفوف نابولي، لكن يتحتم على الأخير، التوصل لاتفاق أيضا مع البلوز.

ويطلب تشيلسي، الحصول على 40 مليون يورو نظير بيع لوكاكو، لا سيما وأنه مرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2026، بينما يريد نابولي دفع 25 مليونا فقط.