الدوري السعودي يداعب نجم آرسنال في الميركاتو

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت بعض الانباء الصحفية التى تناولتها الصحف الإنجليزية بأن هناك 3 أندية سعودية وهم؛ اتحاد جدة، وأهلي جدة والقادسية، يهتمون البرازيلي جيسوس، مهاجم اَرسنال الإنجليزي، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت إلى أن الثلاثي السعودي لديهم رغبة كبيرة في التعاقد مع مهاجم الجانرز بعد خروج اللاعب من حسابات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال.

وكان اتحاد جدة قد نجح في اتمام التعاقد مع اللاعب حسام عوار لاعب روما الإيطالي السابق، بينما تعاقد القادسية مع الثلاثي؛ ناهيتان نانديز، ناتشو فرنانديز وأخيرًا بيير إيمريك أوباميانج.