"لقاء تكريم ميسي والدوري المصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، أبرزها إقامة 3 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كما تشهد منافسات الدوري الأمريكي إقامة مباراة، تجمع بين فريقي إنتر ميامي الأمريكي وشيكاغو فايرز، في لقاء يشهد تكريم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، بعد حصوله على لقب كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

المصري ضد المقاولون العرب.. "أون تايم سبورتس 2".. 5.30 مساءً.

الداخلية ضد الزمالك.. "أون تابم سبورتس 1".. 9 مساءً.

إنبي ضد زد.. "أون تايم سبورتس 2".. 9 مساءً.

الدوري الأمريكي

نتر ميامي ضد شيكاغو فايرز.. "غير منقولة عربيا".. 2.30 صباحا.

اقرأ أيضا:

شريف إكرامي قابل الوزير.. الخليج 365 يكشف تفاصيل رفع الإيقاف عن رمضان صبحي

رئيس اتحاد جدة يؤكد رحيل أحمد حجازي.. ويوافق على طريقة تكريمه

صدام إسبانيا.. مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024