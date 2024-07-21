شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طاقم الحكام الألمانى المقرر إدارته مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة إسناد مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى المصرى الممتاز والمقرر لها مساء الإثنين المقبل إلى طاقم حكام ألمانى.

ويضم الطاقم كلا من: فيلكس تسافير حكم ساحة، روبرت كيمبتير ويان زيدال مساعدان، ودانيال شلاجر حكم رابع، وساشا سيتجمان حكم فيديو ومايك بيكيل مساعد فيديو.

وكان النادى الأهلى قد طلب من اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمبارياته فى الدورى أمام بيراميدز والزمالك والمصرى.

وكانت مباراة الدور الأول فى الدورى المصرى بين الأهلى وبيراميدز قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3-2.

ويحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 68 نقطة بعد خوض 28 مباراة، بينما يأتى الأهلى فى المركز الثانى بـ63 نقطة من 25 مباراة.