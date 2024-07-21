كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات اليوم وترتيب الدوري والهدافين والقناة الناقلة

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تستكمل اليوم، الأحد، منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة دوري NILe بثلاث مواجهات مثيرة، حيث يستدرج النادي المصري نظيره المقاولون العرب، فيما يحل فريق زد ضيفاً ثقيلاً على إنبي، ويلاقى الزمالك نظيره الداخلية.

وتشهد مباريات هذه الجولة لقاء الاهلى وبيراميدز الذى يعد حاسماً فى صراع الفريقين نحو التتويج بلقب الدوري المصري، في ظل تقارب النقاط بين الأحمر والسماوى.

كما تشهد هذه الجولة لقاءات الحسم للفرق التي تنافس على النجاة من الهبوط لدوري المحترفين.

مواعيد مباريات الجولة الـ"31" للدوري المصري

الأحد 21 يوليو

المصري & المقاولون العرب..5.30 مساء

إنبى & زد إف سى..9 مساء

الداخلية & الزمالك..9 مساء

الاثنين 22 يوليو

الإسماعيلى & الجونة..5.30 مساء

بيراميدز & الأهلى..9 مساء

مودرن سبورت & سموحة..9 مساء

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري

بيراميدز 68 نقطة من 28 مباراة

الأهلى 60 نقطة من 24 مباراة

المصري 51 نقطة من 29 مباراة

مودرن سبورت 47 نقطة من 29 مباراة

ترتيب هدافى الدوري المصري

1_ مايلى ، بيراميدز ، 14 هدفا

2_ حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدف

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 هدفا

5- حسام حسن ، سموحة ، 10 أهداف

6_ وسام أبو على، الاهلى، 10 أهداف

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.