شكرا لقرائتكم خبر عن أول وفد للبعثة المصرية يتوجه إلى فرنسا للمشاركة فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الفوج الأول للبعثة المصرية، اليوم الأحد، متوجهاً إلى فرنسا للمشاركة في أولمبياد باريس التي تنطلق الجمعة المقبل، فيما يغادر الفوج الثاني 23 يوليو، والفوج الثالث يوم 24 يوليو.

وتتوالى مغادرة الأفواج فيما يغادر الفوج الرسمي يوم 25 يوليو، ويضم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر، المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وباقي أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين.

ويتوجه منتخب الملاكمة إلى فرنسا اليوم مع الفوج الأول للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية، حيث تأهلت الملاكمة بكل من اللاعبين، عبد الرحمن عرابى وعمر العوضى ويمنى عياد، حيث عادت مؤخرا البعثة من معسكر رومانيا الذى تخلله المشاركة فى منافسات بطولة الحزام الذهبى.

وحصد لاعبو منتخب مصر للملاكمة مؤخراً ميداليات متنوعة لمصر فى دورة الألعاب الأفريقية في غانا، خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الماضى، وحقق لاعبو المنتخب المصري للملاكمة فضيتين، جاءت عن طريق الثنائي رحمة محفوظ في وزن 60 كجم، وعمر العوضي فضية وزن 71 كجم.