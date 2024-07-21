شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والداخلية اليوم الأحد 21 - 7 - 2024 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الداخلية باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب الزمالك والداخلية في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز السادس فى جدول الدوري برصيد 42 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل الداخلية المركز الأخير فى جدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 17 مباراة، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 39.

2_نتيجة آخر ظهور للزمالك والداخلية في الدوري

وتعادل الزمالك مع بلدية المحلة سلبياً فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر الداخلية من فاركو بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

3_الزمالك يتفوق على الداخلية في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للداخلية 3.68 مليون يورو.

4_ مواجهات الزمالك والداخلية

التقى الزمالك مع الداخلية في 18 مباراة قبل لقاء الليلة حقق الفارس الأبيض 14 فوز وتعادل في 4 لقاءات ولم يعرف الخسارة وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 11.

انتهت آخر مباراة جمعت الزمالك والداخلية بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.

5_ أرقام جوميز مع الزمالك

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 28 مباراة حقق 16 فوزا وستة تعادلات وتلقى الخسارة 6 مرات وسجل لاعبوه 46 وتلقت شباكه 22 هدفا، وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.