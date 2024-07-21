نوريس أول المنطلقين في سباق جائزة المجر الكبرى للفورميلا وان

ياسر رشاد - القاهرة - نجح السائق الأنجليزي لاندو نوريس في الفوز بالمركز الاول في التجارب التأهيلية لسباق جائزة المجر الكبرى للفورميلا وان ليكون اول المنطلقين في السباق الرئيسي الذي سيقام في تمام الرابعة من عصر الاحد .

واحتل لاندو نوريس المركز الاول في التجارب التأهيلية متقدما على زميله في فريق مكلارين أوسكار بياستري الذي احتل المركز الثاني ليكون الصف الاول في انطلاق السباق ملكا خاصا لفريق مكلارين .

المركز الثالث حصل عليه الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول والذي يتصدر حتى الان بطولة العالم لهذا العام وسيكون معه على خط البداية في السباق الرئيسي الاسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري الذي حقق المركز الرابع فيما سيكون الثنائي لويس هاميلتون سائق مرسيدس و شارل ليكلير سائق فيراري في المركزين الخامس والسادس عند الانطلاق في السباق الرئيسي .

التجارب شهدت مجددا سوء الحظ الذي يطارد سائق ريد بول المكسيكي سيرجيو بيريز الذي خرج من الجزء الاول للتصفيات رغم ادائه الجيد في التجارب الحرة يوم الجمعة .

وفيما يلي الترتيب النهائي للتجارب التأهيلية لسباق جائزة المجر الكبرى للفورميلا وان :

الاول : لاندو نوريس ( مكلارين )

الثاني : اوسكار بياستري ( مكلارين )

الثالث : ماكس فيرستابين ( ريد بول )

الرابع : كارلوس ساينز ( فيراري )

الخامس : لويس هاميلتون ( مرسيدس )

السادس : شارل ليكلير ( فيراري )

السابع : فيرناندو ألونسو ( أستون مارتن )

الثامن : لانس أسترول ( استون مارتن )

التاسع : دانيال ريكاردو ( ريد بول )

العاشر : يوكي تسونودا ( ريد بول )

الحادي عشر : نيكو هولكينبيرج ( هاس )

الثاني عشر : فالتيري بوتاس ( صاوبر )

الثالث عشر : اليكس ألبون ( ويليامز )

الرابع عشر : لويس سارجنت ( ويليامز )

الخامس عشر : كيفين ماجنسون ( هاس )

السادس عشر : سيرجيو بيريز ( ريد بول )

السابع عشر: جورج راسل ( مرسيدس )

الثامن عشر : جو جوانيو ( صاوبر )

التاسع عشر : اوكون ( ألبين )

العشرين : بيير جاسلي ( ألبين )