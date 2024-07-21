ترتيب بطولة العالم للسائقين قبل جائزة المجر الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم بتوقيت القاهرة أحداث السباق النهائي لجائزة المجر الكبرى للفورميلا وان حيث تشهد بداية السباق صدارة سائق مكلارين لاندو نوريس وزميله اوسكار بياستري في صدارة كاملة لفريق مكلارين للمرة الاولى هذا الموسم لاحد بدايات سباقات بطولة العالم بينما سيكون بطل العالم وحامل لقب بطولة العالم في اخر موسمين ماكس فيرستابين في المركز الثالث وسيكون معه على نفس خط الانطلاق سائق فيراري الاسباني كارلوس ساينز .

وكان الهولندي ماكس فيرستابين حامل لقب بطولة العالم للسائقين قد واصل هيمنته على قمة بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان لهذا العام بعدما نجح في الفوز بالمركز الثاني في سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورميلا وان متقدما على البريطاني لاندو نوريس الذي يحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب بطولة العالم ثم سائف فيراري شارل ليكلير الذي يحتل المركز الثالث .

وكان لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس قد نجح في تحقيق الفوز بسباق جائزة بريطانيا على حلبة سيلفرستون ليكون الفوز الاول للسائق البريطاني والذي حقق لقب بطولة العالم من قبل سبعة مواسم منذ عام 2021 .

وفيما يلي ترتيب بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان:

المركز السائق النقاط

الاول ماكس فيرستابين 255 نقطة

الثاني لاندو نوريس 171 نقطة

الثالث شارل ليكلير 150 نقطة

الرابع كارلوس ساينز 146 نقطة

الخامس أوسكار بياستري 124 نقطة

السادس سيرجيو بيريز 118 نقطة

السابع جورج راسل 111 نقطة

الثامن لويس هاميلتون 110 نقطة

التاسع فرناندو ألونسو 45 نقطة

العاشر لانس أسترول 23 نقطة

١١ نيكو هولكينبيرج 22 نقطة

١٢ يوكي تسونودا 20 نقطة

١٣ دانيال ريكاردو 11 نقطة

١٤ أوليفر بيرمان 6 نقاط

١٥ بيير جاسلي 6 نقاط

١٦ كيفين ماجنسون 5 نقاط

١٧ أليكس ألبون 4 نقاط

١٨ أوكون 3 نقاط