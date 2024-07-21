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ترتيب بطولة العالم للسائقين قبل جائزة المجر الكبرى

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ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم بتوقيت القاهرة أحداث السباق النهائي لجائزة المجر  الكبرى للفورميلا وان  حيث تشهد بداية  السباق صدارة سائق مكلارين لاندو نوريس وزميله اوسكار بياستري في صدارة كاملة لفريق مكلارين للمرة الاولى هذا الموسم لاحد بدايات سباقات بطولة العالم بينما سيكون بطل العالم وحامل لقب بطولة العالم في اخر موسمين ماكس فيرستابين في المركز الثالث وسيكون معه على نفس خط الانطلاق سائق فيراري الاسباني كارلوس ساينز .

وكان  الهولندي ماكس فيرستابين حامل لقب بطولة العالم للسائقين قد واصل هيمنته على قمة بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان لهذا العام بعدما نجح في الفوز بالمركز الثاني في سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورميلا وان متقدما على البريطاني لاندو نوريس الذي يحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب بطولة العالم  ثم سائف فيراري شارل ليكلير الذي يحتل المركز الثالث .

وكان لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس قد نجح في تحقيق الفوز بسباق جائزة بريطانيا على حلبة سيلفرستون ليكون الفوز الاول للسائق البريطاني والذي حقق لقب بطولة العالم من قبل سبعة مواسم منذ عام 2021 .

وفيما يلي ترتيب بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان: 

المركز                 السائق                  النقاط 

الاول           ماكس فيرستابين     255  نقطة

الثاني            لاندو نوريس           171   نقطة

الثالث           شارل ليكلير           150  نقطة 

الرابع          كارلوس ساينز            146  نقطة 

الخامس     أوسكار بياستري              124  نقطة 

السادس  سيرجيو بيريز                  118   نقطة 

السابع         جورج راسل                111  نقطة     

الثامن          لويس هاميلتون            110  نقطة

التاسع        فرناندو ألونسو               45  نقطة 

العاشر      لانس أسترول               23   نقطة 

١١          نيكو هولكينبيرج           22  نقطة   

١٢           يوكي تسونودا             20  نقطة

١٣         دانيال ريكاردو             11 نقطة 

١٤    أوليفر بيرمان                   6    نقاط

١٥          بيير جاسلي                  6 نقاط

١٦    كيفين ماجنسون                   5 نقاط              

١٧     أليكس ألبون                     4 نقاط

١٨   أوكون                             3 نقاط 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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