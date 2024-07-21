شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتوجه إلى فرنسا استعداداً لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه منتخب مصر لرجال كرة اليد صباح اليوم، الأحد،إلى فرنسا، لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

وكان الإسبانى خوان كارلوس باستور، المدير الفنى لمنتخب اليد الأول، منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس، السبت، عقب العودة من معسكر السويد.

وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات في تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

تخلل معسكر السويد وديتان مع المنتخب السويدى، انتهت الأولى بالتعادل 32/32، قبل الخسارة بنتيجة 32 / 26 فى الودية الثانية، فى إطار التجهيزات لأولمبياد باريس 2024 .

كانت بعثة منتخب مصر لكرة اليد، وصلت إلى السويد صباح الأحد الماضى، للدخول فى معسكر مشترك مع المنتخب السويدى، يتخلله وديتان مع صاحب الأرض، استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

بعيداً عن الأولمبياد، يشارك منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم المقرر إقامتها أوائل العام المقبل بالدنمارك وكرواتيا، ويلعب فراعنة اليد في مونديال اليد في مجموعة قوية تضم معه كلاً من : كرواتيا والأرجنتين والبحرين.