شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش الأخيرة الليلة على خطة مواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة.

مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

من جانبه قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إن اللاعب المصري لا يحب سياسة التدوير، موضحًا أنه صاحب القرار فقط في مشاركة أي لاعب.

وجاءت تصريحات "كولر" عبر المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الأهلي والألومنيوم والتي انتهت لصالح "الفريق الأحمر" بهدف دون رد ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وقال كولر، "مثل هذه المباراة تكسب فقط، لكن صعّبنا المباراة على نفسنا، وفي المجمل لن نفكر في الأداء سنفكر فقط في الفوز، وفي الموسم الماضي فوزنا بهدف في نفس التوقيت وفي نفس الدور وأتمنى أن يكون فأل حسن لنا".

وأضاف، "تحدثت مع اللاعبين في أكثر من مرة عدم وجود تعالي على كرة أو استهتار، لكن واجهنا فريقًا اعتمد على أسلوب الدفاع فقط، كما كان علّي إراحة بعض اللاعب بسبب ضغط المباريات ومشاركة لاعبين بعد غياب، لكن الأهم الفوز (ومش لازم) الفوز 3 أو 4 أهداف في كل مباراة".

وعن موقفه من مشاركة محمد الشناوي أو مصطفى شوبير، رد :"فيه اتفاق مسبق مَن سيشارك في المباراة المقبلة، كل لاعب يريد المشاركة في 95 دقيقة وليس 90 دقيقة".

وأنهى :لكن أنا صاحب القرار وأتحدث مع الجهاز الفني لاختيار أكثر لاعب جاهز ونتخذ القرار وفقًا لمصلحة الفريق واللاعب، وأحيانًا اللاعب لا يكون سعيدًا بسبب فكرة التدوير وعليهم تقبل القرار".