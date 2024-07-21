شكرا لقرائتكم خبر عن زد ضيفاً ثقيلاً على إنبي لحسم صراع المركز السابع فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق زد، فى التاسعة مساءً، ضيفاً ثقيلاً على إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة دوري NILE، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز إنبي بهدف نظيف.

ويحتل فريق إنبي المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض الفريق البترولي 29 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو إنبي 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 28.

بينما يحتل فريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي، المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد، 41 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو زد 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.

وكان إنبي قد فاز على سموحة في الجولة الماضية بثنائية نظيفة، بينما خسر زد أمام البنك الأهلي بهدف نظيف، وتشهد مباراة اليوم صراع من نوع خاص على المركز السابع في جدول الدوري بين الفريقين.