الامارات | مبابي يشتري قصر غاريث بيل.. تفاصيل مثيرة لمنزل نجم ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم ريال مدريد لاعبه الجديد الفرنسي كيليان مبابي في حفل ضخم حضره 80 ألف شخص في سانتياغو برنابيو وتابعه الملايين عبر القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبانتقاله إلى مدريد، اختار نجم وقائد "الديوك" كيليان مبابي منزلاً فخماً تبلغ قيمته 9 ملايين جنيه إسترليني للإقامة فيه.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية عن تفاصل منزل اللاعب رقم 9 في صفوف ريال مدريد، الذي كان مملوكاً من قبل لجناح "الملكي" الويلزي غاريث بيل.

وقالت ميرور: "منزل مبابي كان مملوكاً للدولي الويلزي السابق، ويحتوي على ملعب للغولف".

وتابعت: " يقع المنزل في لا فينكا على بعد 13 كيلومتراً من قلب مدريد، وقد تم طرح العقار لأول مرة في السوق في يونيو 2022، عندما غادر غاريث بيل إسبانيا للذهاب والعيش في الولايات المتحدة".

وكشف المصدر ذاته أن القصر الفاخر يتكون من 8 غرف نوم وأحد عشر حماماً والعديد من التراسات وغرفة سينما وحمام سباحة ومرآب يتسع لستة سيارات. لكن الجاذبية لا تتوقف عند هذا الحد، مع وجود العديد من قواعد الأنشطة المثيرة داخل أراضي العقار.

وذكرت كذلك: "يحتوي منزل مبابي الجديد على ملعب لكرة القدم وملعب لكرة السلة وحتى منطقة للعب الغولف، كما أن العقار يتوفر على عدد من الإجراءات الأمنية المتطورة، بما في ذلك بوابات محيطية مزدوجة، وكاميرات تستخدم تقنية التعرف على الوجه، ونظام إنذار متصل بالشرطة الإسبانية.

علاوة على ذلك، لديه دورية أمنية على مدار 24 ساعة لمنح مبابي راحة البال. وفي حديثها عن العقار المذهل، تقول وكالة العقارات الفاخرة Realizza: "إنها طريقة جديدة للحياة لجميع أولئك الذين يسعون قبل كل شيء إلى التفرد والهدوء والسرية وقبل كل شيء الأمان".

وينتقل مبابي من قصر بقيمة 7.2 مليون جنيه إسترليني يطل على برج إيفل والذي كان يشغله أثناء لعبه مع باريس سان جيرمان، بينما كان بإمكانه شراء منزل أنيق في قلب مدريد، فقد اختار شيئاً أكثر خصوصية في شمال العاصمة الإسبانية.