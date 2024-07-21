شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد الشناوي يكتب التاريخ ويتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي بالقارة والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 21 يوليو 2022 حصل الدولي محمد الشناوي حارس فريق الأهلي ومنتخب مصر على لقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء، فى حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2022 الذى أٌقيم فى العاصمة المغربية الدار البيضاء بمشاركة عدد من نجوم وأساطير القارة السمراء.

واختار «كاف» محمد الشناوي ليتوج بالجائزة، متفوقاً على زميله بالفريق الأحمر المالي أليو ديانج، والمغربي أشرف دارى مدافع الوداد.

وتم اختيار الفائزين من خلال لجنة تصويت مكونة من اللجنة الفنية للكاف، بالإضافة إلى الصحفيين ومدربي وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ومدربي وقادة الأندية التي وصل إلى دور المجموعات بالبطولات الأفريقية خلال موسم 2021/22.

وتمنح جائزة "أفضل لاعب محلي" للاعبين الأفارقة الذين يلعبون مع أندية داخل قارة إفريقيا.

ولم يحضر الشناوي الحفل شخصيا، بسبب التزامه بخوض نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، ووجه رسالة مسجلة بعد فوزه بالجائزة.

محمد الشناوي كتب التاريخ كأول حارس مصري يتوج بالجائزة كما يعد اللاعب المصري الرابع الذي يفوز باللقب، وذلك بعدما قاد الأهلي للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا عامي 2020 و2021 كما كان سببا في فوز الأهلي ببرونزيتي كأس العالم للأندية في المرتين، وساهم أيضا في تتويج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الإفريقي مرتين.



كما كرر الشناوي إنجاز دينيس أونيانجو حارس مرمى ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي، والذي توج بالجائزة في عام 2017.