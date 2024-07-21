شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات فى الدوري أمام الداخلية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره الداخلية في التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وتعادل الزمالك مع بلدية المحلة سلبياً فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما خسر الداخلية من فاركو بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الزمالك المركز السادس بجدول الدوري برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل الداخلية المركز الأخير فى جدول الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 39.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لتصحيح مسار فريقه فى جدول الدوري بإستعادة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع بلدية المحلة بالجولة الأخيرة للمسابقة متسلحاً بتأهله لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بتخطى عقبة بروكسى بخمسة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور.

ويواصل جوميز في مباراة الليلة الاستعانة بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى الفترة الأخيرة، للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما انحصرت المنافسة بين الاهلى وبيراميدز.

ويجهز جوميز كلاً من سيف الدين الجزيرى ومحمود شيكابالا للعودة والمشاركة في المباريات بعد شفاءهم من الإصابة، إلا أن جوميز يرغب في عدم التعجل في عودة أي لاعب مصاب ويخضع للتأهيل، خاصة أن الفريق فقد المنافسة على لقب الدورى، ومن الأفضل حصول كل لاعب على الفترة الكافية من التأهيل.

وشهدت مباراة بروكسى في كأس مصر عودة أحمد فتوح بعد غياب طويل، وشارك اللاعب بشكل أساسى مع فريقه، كما شارك عمر جابر ونبيل عماد دونجا بعدما كان منحهم المدرب راحة من مواجهة بلدية المحلة.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الداخلية بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات المحلية.

وفي المقابل، طالب عيد مرازيق، المدير الفني للداخلية، لاعبيه بخوض لقاء الزمالك بتركيز لتحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة موقفهم في جدول المسابقة، حيث أصبح المرشح الأول للهبوط لدوري المحترفين بالقسم الثانى.