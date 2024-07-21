شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسعى لمواصلة الانتصارات أمام المقاولون العرب فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الخامسة والنصف مساءً، يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي المصري نظيره المقاولون العرب، في اللقاء الذي يقام باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة دوري NILE، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالدور الأول من الدوري، قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً .

بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل28 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات فقط وتعادل في 8 مواجهات وخسر 16 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.

ويدخل النادي المصري مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حصل على رخصة المشاركة في كأس الكونفدرالية، حيث كان الفريق البورسعيدي قد حقق مؤخراً 3 انتصارات متتالية في الدوري تحت قيادة علي ماهر، ويرغب المدرب المخضرم في حصد الثلاث نقاط للحفاظ غلى المركز الثالث.

بينما على الجانب الآخر، يعيش المقاولون العرب حالة من التراجع وعدم الاستقرار الفني، حيث خسر ذئاب الجبل في الجولة الماضية أمام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف ويتبقى للمقاولون 6 مباريات فقط لحسم مصيره من الاستمرار في دوري الأضواء والشهرة.