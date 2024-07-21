شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب عمرو السولية فى مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 09:00 ص

يواصل عمرو السولية، لاعب خط وسط النادى الأهلى، الغياب عن فريقه في مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد في السمانة.

ويواجه عمرو السولية شبح الغياب عن الفريق لنهاية الموسم الجاري، بعدما كشفت الفحوصات التي خضع لها مؤخراً إصابته بشد في السمّانة.

وتعرض السولية للإصابة في مران الفريق ليتم استبعاده من بيراميدز التي أقيمت الجمعة الماضى في الدوري، وفاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل غيابه عن مباراة مودرن سبورت بالدوري ثم الألومنيوم بكأس مصر.

ويحتاج السولية للعلاج فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع فى الأهلي، ما يعني إمكانية غيابه عن مباريات الفريق لنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الاهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء غد، الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.